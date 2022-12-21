Поранені мати та дитина: окупанти обстріляли Очаків

Грудень, 21 в 13:18

Російські війська обстріляли Очаків Миколаївської області.

За словами керівника обласної військової адміністрації Віталія Кіма, поранено двох людей.

Відомо, що від ворожого вогню постраждали мати та дитина.

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Зауважимо, що напередодні за шість годин російські війська сім разів обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади.

Гатили по громаді Миколаївщини загарбники о 09:07, 10:34, 11:46, 13:09, 13:55, 14:22 та 15:26.

За словами начальника поліції області Сергія Шайхета, у місті пошкоджено два житлових будинки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 301-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Віталій Кім, Сергій Шайхет