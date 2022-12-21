Декабрь, 21 в 6:19

По меньшей мере один человек получил ранение во время артиллерийского обстрела Курахово Донецкой области.

Также повреждены две пятиэтажки и частные автомобили.

Повреждены две многоэтажки: РФ ударила из артиллерии по центру Курахово / 5 фотографий

По словам руководителя областной военной администрации Павла Кириленко, по центру города российские оккупанты ударили около 21:00.

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Руководитель ОВА уверен: оккупанты наверняка знали, куда целят и понимали, что нанесут вред только гражданским.

Кроме того, это был не первый обстрел Курахово в течение 20 декабря.

Несколькими часами ранее российские оккупанты били из крупнокалиберной артиллерии по инфраструктурным объектам, пытаясь лишить людей газа, света и тепла.

– Страна-террористка компенсирует свою неспособность противостоять нашему войску террором против гражданского населения. И за все это обязательно ответит, – убежден Павел Кириленко.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 301-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко