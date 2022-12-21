Повреждены две многоэтажки: РФ ударила из артиллерии по центру Курахово
По меньшей мере один человек получил ранение во время артиллерийского обстрела Курахово Донецкой области.
Также повреждены две пятиэтажки и частные автомобили.
По словам руководителя областной военной администрации Павла Кириленко, по центру города российские оккупанты ударили около 21:00.
Руководитель ОВА уверен: оккупанты наверняка знали, куда целят и понимали, что нанесут вред только гражданским.
Кроме того, это был не первый обстрел Курахово в течение 20 декабря.
Несколькими часами ранее российские оккупанты били из крупнокалиберной артиллерии по инфраструктурным объектам, пытаясь лишить людей газа, света и тепла.
– Страна-террористка компенсирует свою неспособность противостоять нашему войску террором против гражданского населения. И за все это обязательно ответит, – убежден Павел Кириленко.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 301-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Павел Кириленко
Фото: Павел Кириленко