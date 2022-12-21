Грудень, 21 в 6:19

Щонайменше одна людина дістала поранення під час артилерійського обстрілу Курахового Донецької області.

Також пошкоджено дві п’ятиповерхівки та приватні авто.

Пошкоджено дві багатоповерхівки: РФ вдарила з артилерії по центру Курахового / 5 фотографий

За словами керівника обласної військової адміністрації Павла Кириленка, по центру міста російські окупанти вдарили близько 21:00.

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Очільник ОВА певен: окупанти напевно знали, куди цілять й розуміли, що завдадуть шкоди лише цивільним.

Крім того, це був не перший обстріл Курахового протягом 20 грудня.

Кількома годинами раніше російські окупанти гатили з великокаліберної артилерії по інфраструктурних об’єктах, намагаючись позбавити людей газу, світла й тепла.

– Країна-терористка компенсує свою нездатність протистояти нашому війську терором проти цивільного населення. І за все це неодмінно відповість, – переконаний Павло Кириленко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 301-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Павло Кириленко