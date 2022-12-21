Пошкоджено дві багатоповерхівки: РФ вдарила з артилерії по центру Курахового
Щонайменше одна людина дістала поранення під час артилерійського обстрілу Курахового Донецької області.
Також пошкоджено дві п’ятиповерхівки та приватні авто.
За словами керівника обласної військової адміністрації Павла Кириленка, по центру міста російські окупанти вдарили близько 21:00.
Очільник ОВА певен: окупанти напевно знали, куди цілять й розуміли, що завдадуть шкоди лише цивільним.
Крім того, це був не перший обстріл Курахового протягом 20 грудня.
Кількома годинами раніше російські окупанти гатили з великокаліберної артилерії по інфраструктурних об’єктах, намагаючись позбавити людей газу, світла й тепла.
– Країна-терористка компенсує свою нездатність протистояти нашому війську терором проти цивільного населення. І за все це неодмінно відповість, – переконаний Павло Кириленко.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 301-шу добу.
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Джерело: Павло Кириленко