Декабрь, 21 в 11:48

За последнюю неделю российские силы достигли незначительного прогресса на восточных окрестностях Бахмута в Донецкой области.

Об этом 21 декабря сообщила разведка Минобороны Великобритании.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении британского оборонного ведомства, ныне плацдармом российской пехоты, предположительно, являются восточные промышленные районы города.

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В дальнейшем армия РФ стремится продвинуться в жилые районы Бахмута, где сейчас не утихают уличные бои.

К слову, интенсивные бои в районе этого населенного пункта продолжаются с июня 2022 года, хотя линия фронта преимущественно пролегала на открытой местности вокруг восточных подступов к городу.

В разведке Минобороны Великобритании подчеркивают, что после наступления россиян в Лисичанске и Северодонецке Луганской области в июле 2022 года затяжных широкомасштабных боев в населенных пунктах было мало.

– Поскольку такие бои требуют высокого уровня подготовленности пехоты и отличного руководства младшего звена, этот тип боя вряд ли будет по силам плохо подготовленным бойцам частной военной компании Вагнера и мобилизованным резервистам российской армии, – прогнозируют в британской разведке.

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