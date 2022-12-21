ПВК Вагнера та мобілізовані РФ не навчені для боїв у містах – британська розвідка

Грудень, 21 в 11:48

Упродовж останнього тижня російські сили досягли незначного прогресу на східних околицях Бахмута в Донецькій області.

Про це 21 грудня повідомила розвідка Міноборони Великої Британії.

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За інформацією, яка є в розпорядженні британського оборонного відомства, нині плацдармом російської піхоти, імовірно, є східні промислові райони міста.

У подальшому армія РФ прагне просунутися до житлових районів Бахмута, де нині не вщухають вуличні бої.

До слова, інтенсивні бої в районі цього населеного пункту точаться з червня 2022 року, хоч лінія фронту переважно пролягала на відкритій місцевості навколо східних підступів до міста.

Водночас у розвідці Міноборони Великої Британії наголошують, що після наступу росіян у Лисичанську та Сєверодонецьку Луганської області в липні 2022 року затяжних широкомасштабних боїв у населених пунктах було обмаль.

– Оскільки такі бої вимагають високого рівня підготовленості піхоти та відмінного керівництва молодшої ланки, цей тип бою навряд чи буде під силу погано підготовленим бійцям приватної військової компанії Вагнера та мобілізованим резервістам російської армії, – прогнозують у британській розвідці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 301-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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