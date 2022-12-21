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Факты / Україна

Роют окопы и устанавливают бетонные заграждения. На Запорожье оккупанты начали укрепляться

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Роют окопы и устанавливают бетонные заграждения. На Запорожье оккупанты начали укрепляться
Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска укрепляются на Запорожском направлении, в районе захваченного Мелитополя оккупанты роют окопы и устанавливают бетонные заграждения.

Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

– Враг укрепляется. К сожалению, тоже не тратит времени. Проломить линию обороны будет непросто. Но думаю, что там методы ведения войны — Первой и Второй мировой — они не помешают нашим военным. В Мелитополе накопали окопы, поставили бетонные заграждения, — отметил он.

Старух также назвал их методы ведения войны устаревшими. Глава ОВА подчеркнул, что есть точное оружие, эти окопы и заграждения не помешают ВСУ деоккупировать украинские города.

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Напомним, что ранее Генштаб сообщал, что в населенных пунктах Мелитопольского района в Запорожье выросло количество оккупантов.

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