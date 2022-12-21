Риють окопи та встановлюють бетонні загородження. На Запоріжжі окупанти почали укріплюватися

Грудень, 21 в 13:00

Російські війська укріплюватися на Запорізькому напрямку, в районі захопленого Мелітополя окупанти риють окопи та встановлюють бетонні загородження.

Про це у Telegram повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

– Ворог укріплюється. На жаль, також не витрачає часу. Проломити лінію оборони буде непросто. Але думаю, що там методи ведення війни — Першої та Другої світової — вони не завадять нашим військовим. У Мелітополі накопали окопів, поставили бетонні загородження, — зазначив він.

Старух також назвав їхні методи ведення війни застарілими. Голова ОВА наголосив, що є точна зброя, ці окопи та загородження не завадять ЗСУ деокупувати українські міста.

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Нагадаємо, що раніше Генштаб повідомляв, що у населених пунктах Мелітопольського району на Запоріжжі зросла кількість окупантів.