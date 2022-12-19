Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В Мелитопольском районе Запорожской области увеличилось количество оккупантов

Марта Бондаренко, редактор ленты
російські військові

В населенных пунктах Мелитопольского района в Запорожье выросло количество оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, оккупационные власти рассматривают возможность привлечения к участию в боевых действиях бывших полицейских, перешедших на их сторону.

Сейчас смотрят

Также российские враги продолжают терроризировать местное население в Донецкой и Запорожье — проводятся незаконные обыски у людей. Особое внимание уделяется мобильным телефонам и смартфонам.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник бил из реактивной и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Темировка, Червоное, Новоандреевка, Малые Щербаки и Плавни Запорожской области; Червоногригоровка и Никополь — Днепропетровской и Садовое, Херсон, Камышаны и Кизомыс Херсонской области.

Есть пострадавшие посреди мирных обитателей.

Ранее сообщалось, что в центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области уже второй день оккупанты расставляют бетонные конусы.

Фото: ГУР МО

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка