В Мелитопольском районе Запорожской области увеличилось количество оккупантов
В населенных пунктах Мелитопольского района в Запорожье выросло количество оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Кроме того, оккупационные власти рассматривают возможность привлечения к участию в боевых действиях бывших полицейских, перешедших на их сторону.
Также российские враги продолжают терроризировать местное население в Донецкой и Запорожье — проводятся незаконные обыски у людей. Особое внимание уделяется мобильным телефонам и смартфонам.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник бил из реактивной и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Темировка, Червоное, Новоандреевка, Малые Щербаки и Плавни Запорожской области; Червоногригоровка и Никополь — Днепропетровской и Садовое, Херсон, Камышаны и Кизомыс Херсонской области.
Есть пострадавшие посреди мирных обитателей.
Ранее сообщалось, что в центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области уже второй день оккупанты расставляют бетонные конусы.
Фото: ГУР МО