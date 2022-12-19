В Мелитопольском районе Запорожской области увеличилось количество оккупантов

Декабрь, 19 в 7:57

В населенных пунктах Мелитопольского района в Запорожье выросло количество оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, оккупационные власти рассматривают возможность привлечения к участию в боевых действиях бывших полицейских, перешедших на их сторону.

Сейчас смотрят

Также российские враги продолжают терроризировать местное население в Донецкой и Запорожье — проводятся незаконные обыски у людей. Особое внимание уделяется мобильным телефонам и смартфонам.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник бил из реактивной и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Темировка, Червоное, Новоандреевка, Малые Щербаки и Плавни Запорожской области; Червоногригоровка и Никополь — Днепропетровской и Садовое, Херсон, Камышаны и Кизомыс Херсонской области.

Есть пострадавшие посреди мирных обитателей.

Ранее сообщалось, что в центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области уже второй день оккупанты расставляют бетонные конусы.

Фото: ГУР МО