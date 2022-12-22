Декабрь, 21 в 23:30

Уже в ближайшее время прогнозы по восстановлению света в Киеве должны быть оптимистичными.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.

По его словам, энергетики постараются перейти от аварийных отключений к плановым как можно скорее.

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– Свет для потребителей подается в режиме аварийных отключений, экстренных, и переходить на плановые графики пока рано, но позитив в том, что водоснабжение работает в штатном режиме, тепло в домах киевлян есть. В ближайшее время прогнозы должны быть оптимистичными. Все починим, – подчеркнул Шаманов.

По словам гендиректора Yasno Сергея Коваленко, ситуация со снабжением в Киеве – самая сложная в стране.

— Есть те районы, которые получают свет около 5 часов в сутки. Есть те, кто со светом 2-3 часа в день. А есть те, кто без света вообще после последнего обстрела. Город не может получить мощность от энергосистемы страны из-за повреждения высоковольтного оборудования, – сообщил он.

Коваленко объяснил, что ключевая проблема – не генерация, а сети.

– Ну не может сеть работать, когда нет 60% трансформаторов. Невозможно подавать электроэнергию туда, где вместо оборудования – ноль. Линии питания в Киеве не линейны и не всегда логичны с точки зрения карты и районов. Если вы думаете, что не может быть такого, что среди десяти заживленных домов стоит один без света, потому что он на линии с разрушенной подстанцией, то вы не правы. Это реальная ситуация, – написал гендиректор Yasno.

Коваленко подчеркнул, что энергетики работают над ремонтами и новыми схемами перезаживления с использованием доступного оборудования.

– Может ли быть лучше, чем сейчас? Может, когда завершатся ремонтные работы и когда схема перезаживления заработает. Может ли быть хуже? Да, если нас снова будут обстреливать. Точнее, если повредят оставшиеся 40% узлов, — добавил он.