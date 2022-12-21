Декабрь, 21 в 19:17

Энергетики продолжают работать над возобновлением энергосистемы Украины после ракетных обстрелов России. Из-за нанесенных ударов в части областей отменили стабилизационные графики отключения света.

К примеру, к экстренным отключениям электроэнергии вернулись Киев и Киевская область. В Запорожской области и части Херсонской области действуют аварийные обесточения.

В ряде регионов Украины, где работают стабилизационные графики, облэнерго ежедневно обнародуют расписание на следующие сутки.

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О ситуации со светом позволяет узнать облэнерго Харьковской, Львовской, Винницкой, Черниговской, Закарпатской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Винницкой и Черновицкой областей.

Где и когда не будет света 22 декабря — читайте в материале Фактов ICTV.

Днепропетровская область

В среду, 21 декабря, ДТЭК Днепровские Электросети ввели обновленные графики стабилизационных отключений.

Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массовых обстрелов. Ознакомиться с новым графиком можно по ссылке, нужно ввести свой населенный пункт, улицу и номер дома.

Харьковская область

В Харьковоблэнерго и дальше действуют графики отключения электроэнергии.

Плановые отключения предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из очередей меняется еженедельно.

Посмотреть свою очередь на сайте Харьковоблэнерго, можно следующим образом:

Открыть форму по этой ссылке .

. Выбрать из выпадающего списка ваш населенный пункт, улицу и номер дома.

Нажать Проверить.

Результат проверки появится внизу.

Форма действует только для плановых отключений, предупредили в облэнерго.

Одесская область

Стабилизационные графики на территории области начали действовать с 19 декабря. Для того, чтобы ознакомиться с графиками, надо перейти по ссылке и ввести свой населенный пункт, улицу и номер дома.

Графики состоят из трех категорий:

Белый цвет : свет есть и в это время его наличие гарантировано.

: свет есть и в это время его наличие гарантировано. Серый цвет : в это время гарантированно не будет света.

: в это время гарантированно не будет света. Светло-серый цвет: возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Львовская область

Облэнерго Львовщины продолжает придерживаться введенных ранее графиков.

Потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа. Отдельно в сутки есть зарезервированные часы, когда свет могут выключать дополнительно. Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — 8 часов).

С перечнем графиков для различных групп львовян можно ознакомиться по этой ссылке.

Винницкая область

21 декабря Винницаоблэнерго обновила очереди в графиках отключений света. Обновленные очереди плановых отключений можно посмотреть по ссылке.

Узнать соответствие между очередью, которая будет обесточена, и адресом, где планируется отключение света, можно по этой ссылке.

Просмотр плановых и аварийных отключений в личном кабинете и на сайте.

Черниговская область

В Черниговоблэнерго придерживаются графиков отключений электроэнергии “три через шесть”.

Область разделена на три группы, которые имеют соответствующие цвета — желтый, синий и зеленый.

Узнать принадлежность своего адреса к той или иной группе можно по этой ссылке.

Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца, распределенного между тремя группами можно по этой ссылке.

Также по этой ссылке можно узнать информацию об отключении через ЭИС-код или лицевой счет потребителя.

Закарпатская область

Облэнерго Закарпатья придерживается почасовых отключений электроэнергии, действующих согласно графикам.

Впрочем фактические часы включения/отключения могут быть изменены в случае:

несоблюдение доказанных предельных величин потребления электрической энергии потребителями области;

во время воздушной тревоги на территории Закарпатья;

в случае отсутствия связи для дистанционного включения / отключения электроэнергии, в результате чего требуется время для проезда аварийных бригад к подстанциям;

на время, необходимое для проведения переключений по смене очередей.

На 22 декабря прогнозируемые часы для трех очередей и одной дополнительной очереди можно узнать по этой ссылке.

Полтавская область

Графики Полтаваоблэнерго будут касаться двух очередей потребителей электроэнергии. Выключаются две очереди — основная и дополнительная, обозначенная в скобках.

Ознакомиться с графиками в Полтавской области можно по этой ссылке.

Принадлежность адреса к той или иной очереди в области можно узнать по этой ссылке.

Хмельницкая область

Для Хмельницкой области продолжается распределение электроэнергии между четырьмя очередями, которые постепенно обесточиваются для распределения мощности между жителями региона.

В облэнерго предупреждают, что порядок отключения света между очередями может быть скорректирован.

Узнать адрес в графике почасовых отключений света можно по ссылке.

Узнать график отключений света можно по этой ссылке.

Тернопольская область

В Тернопольоблэнерго на 22 декабря действуют в соответствии с планом, установленным 19 декабря.

Подача электроэнергии распределена, как и раньше, между тремя группами потребителей. Каждая группа имеет свое время, когда адреса группы будут обесточены.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Кировоградская область

В Кировоградоблэнерго продолжается работа графиков почасовых отключений света, но в регионе могут быть применены аварийные отключения света.

Проверить наличие текущих отключений или ознакомиться с графиком почасовых отключений можно по этой ссылке.

Сумская область

Сумыоблэнерго придерживается стабилизационных отключений света в городе Сумы и области.

Плановые отключения электроэнергии предусматривают три очереди, а количество часов с запитанными электроэнергией зданиями зависит от температуры окружающей среды.

Подробнее ознакомиться с графиками можно по этой ссылке.

Черкасская область

Черкассыоблэнерго перешли к “зеленому” графику отключений света, что предусматривает для потребителей электроэнергии четыре часа со светом через два часа без света.

По актуальной информации облэнерго, потребители электроэнергии разбиты на три очереди.

Соотнести свой адрес с графиком обесточиваний можно по этой ссылке.

Уточнить информацию по указанному району можно по этой ссылке.

Николаевская область

В Николаеве и области действуют графики отключений света, опубликованные главой Николаевской ОГА Виталием Кимом.

График потребителей электроэнергии распределен на три очереди. Каждая из очередей имеет закрепленный промежуток времени, когда их адрес будет обесточен.

Каждая из очередей должна обесточиваться четыре раза в сутки. Продолжительность отключения — около двух часов. Следовательно, каждый раз после запитки, каждая из очередей будет иметь электроснабжение в течение 4 часов.

Найти свой адрес в графике можно по этой ссылке.

Черновицкая область

На Буковине придерживаются стабилизационных отключений, введенных Черновцыоблэнерго.

Потребители распределены по 18 группам. Узнать, в какую группу потребителей попал ваш адрес, можно по этой ссылке для города Черновцы, и по этой ссылке — для районов области.

Общий график отключений можно посмотреть по этой ссылке.

Ровенская область

Ривнеоблэнерго разработало графики стабилизационных отключений, согласно доказанным величинам мощности.

Узнать графики отключений света для Ровенской области можно по этой ссылке, когда графики для города Ровно можно посмотреть тут.

Другие регионы

В таких областях как Ивано-Франковская, Волынская и Житомирская, тоже действуют стабилизационные графики отключений света.

Впрочем, регуляторы электросети пока не публиковали графики на 22 декабря. Как правило, графики публикуются день в день, поэтому ознакомиться с графиками в соответствующих регионах можно на сайтах Прикарпатьеоблэнерго, Волыньоблэнерго и Житомироблэнерго.