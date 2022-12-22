За його словами, енергетики намагатимуться перейти від аварійних відключень до планових якомога скоріше.

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– Світло для споживачів подається в режимі аварійних відключень, екстрених, і переходити на планові графіки поки що рано, але позитив у тому, що водопостачання працює у штатному режимі, тепло в будинках киян є. Найближчим часом прогнози мають бути оптимістичні. Все полагодимо, – наголосив Шаманов.

За словами гендиректора Yasno Сергія Коваленка, ситуація з постачанням у Києві – найскладніша у країні.

– Є ті райони, хто отримує світло близько 5 год на добу. Є ті, хто зі світлом 2-3 год на добу. А є ті, хто без світла взагалі з останього обстрілу. Місто не може отримати потужність від енергосистеми країни через пошкодження високовольтного обладнання, – повідомив він.

Коваленко пояснив, що ключова проблема – не генерація, а мережі.

– Ну не може мережа працювати, коли нема 60% трансформаторів. Неможливо подавати електроенергію туди, де замість обладнання – нуль. Лінії живлення у Києві не лінійні і не завжди логічні з точку зору мапи та районів. Якщо ви думаєте, що не може бути такого, що серед десяти заживлених будинків стоїть один без світла, бо він на лінії зі зруйнованою підстанцією, то ви не маєте рації. Це реальна ситуація, – написав гендиректор Yasno.