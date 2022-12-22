У Києві ситуація найскладніша: коли столиця повернеться до планових відключень світла
Вже найближчим часом прогнози щодо відновлення світла в Києві мають бути оптимістичними.
Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.
За його словами, енергетики намагатимуться перейти від аварійних відключень до планових якомога скоріше.
– Світло для споживачів подається в режимі аварійних відключень, екстрених, і переходити на планові графіки поки що рано, але позитив у тому, що водопостачання працює у штатному режимі, тепло в будинках киян є. Найближчим часом прогнози мають бути оптимістичні. Все полагодимо, – наголосив Шаманов.
За словами гендиректора Yasno Сергія Коваленка, ситуація з постачанням у Києві – найскладніша у країні.
– Є ті райони, хто отримує світло близько 5 год на добу. Є ті, хто зі світлом 2-3 год на добу. А є ті, хто без світла взагалі з останього обстрілу. Місто не може отримати потужність від енергосистеми країни через пошкодження високовольтного обладнання, – повідомив він.
Коваленко пояснив, що ключова проблема – не генерація, а мережі.
– Ну не може мережа працювати, коли нема 60% трансформаторів. Неможливо подавати електроенергію туди, де замість обладнання – нуль. Лінії живлення у Києві не лінійні і не завжди логічні з точку зору мапи та районів. Якщо ви думаєте, що не може бути такого, що серед десяти заживлених будинків стоїть один без світла, бо він на лінії зі зруйнованою підстанцією, то ви не маєте рації. Це реальна ситуація, – написав гендиректор Yasno.
Коваленко наголосив, що енергетики працюють над ремонтами та новими схемами перезаживлення з використанням доступного обладнання.
– Чи може бути краще, ніж зараз? Може, коли завершаться ремонтні роботи і коли схема перезаживлення запрацює. Чи може бути гірше? Так, якщо нас знову обстрілюватимуть. Точніше, якщо пошкодять оті 40% вузлів, що залишилися, – додав він.