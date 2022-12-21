Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В Запорожье через несколько минут после сирен раздались взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
В Запорожье через несколько минут после сирен раздались взрывы
Фото: Depositphotos

Около 02:10 21 декабря в Запорожье были слышны взрывы.

Об этом с места происшествия сообщили местные жители.

Взрывы прогремели ориентировочно через несколько минут после того, как в городе и области объявили воздушную тревогу.

Сейчас смотрят

Миновала угроза обстрелов в полтретьего ночи.

Официальные комментарии пока не поступали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 301-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка