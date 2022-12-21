В Запорожье через несколько минут после сирен раздались взрывы
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Около 02:10 21 декабря в Запорожье были слышны взрывы.
Об этом с места происшествия сообщили местные жители.
Взрывы прогремели ориентировочно через несколько минут после того, как в городе и области объявили воздушную тревогу.
Сейчас смотрят
Миновала угроза обстрелов в полтретьего ночи.
Официальные комментарии пока не поступали.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 301-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.