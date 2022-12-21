Декабрь, 21 в 6:47

Около 02:10 21 декабря в Запорожье были слышны взрывы.

Об этом с места происшествия сообщили местные жители.

Взрывы прогремели ориентировочно через несколько минут после того, как в городе и области объявили воздушную тревогу.

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Миновала угроза обстрелов в полтретьего ночи.

Официальные комментарии пока не поступали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 301-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.