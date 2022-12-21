У Запоріжжі за кілька хвилин після сирен пролунали вибухи
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Фото: Depositphotos
Близько 02:10 21 грудня в Запоріжжі було чутно вибухи.
Про це з місця події повідомили місцеві жителі.
Вибухи прогриміли орієнтовно за кілька хвилин після того, як у місті та області оголосили повітряну тривогу.
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Минула загроза обстрілів о пів на третю ночі.
Офіційних коментарів поки не надходило.
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