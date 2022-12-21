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Факти / Україна

У Запоріжжі за кілька хвилин після сирен пролунали вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Запоріжжі за кілька хвилин після сирен пролунали вибухи
Фото: Depositphotos

Близько 02:10 21 грудня в Запоріжжі було чутно вибухи.

Про це з місця події повідомили місцеві жителі.

Вибухи прогриміли орієнтовно за кілька хвилин після того, як у місті та області оголосили повітряну тривогу.

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Минула загроза обстрілів о пів на третю ночі.

Офіційних коментарів поки не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 301-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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