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Факты / Україна

РФ обстреляла Краматорск: одна из ракет попала в школу-интернат

Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ обстреляла Краматорск: одна из ракет попала в школу-интернат

22 декабря армия РФ нанесла два ракетных удара по Краматорску Донецкой области.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Обновлено в 16:05. Одна российская ракета попала в здание школы-интерната.

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Вторая упала на территорию промзоны одного из предприятий города.

Обошлось без жертв.

Напомним, что днем стало известно об обстреле Часового Яра Донецкой области.

По городу оккупанты открыли огонь из реактивных систем залпового огня, повредив многоквартирные дома.

Один человек погиб, еще двое получили ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 302-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Кирилл Тимошенко

Фото: Кирилл Тимошенко

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