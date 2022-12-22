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Президент Владимир Зеленский в Конгрессе США предложит провести мирный саммит зимой.

Об этом пишет американский телеканал CNN, публикуя детали предстоящего выступления, полученные от неназванных источников.

— Зеленский обсудит формулу мира, о которой он рассказал президенту США Джо Байдену, и выразит готовность провести некий мирный саммит этой зимой, — сообщает телеканал.

При этом CNN ожидает, что украинский президент также попросит помощи в виде санкций, оружия, финансовой поддержки и “справедливости”.

Телеканал также пишет, что в речи Зеленский процитирует американского 32-го президента США Франклина Рузвельта, расскажет подробности о своем визите в Бахмут и передаст “вдохновляющий подарок” с передовой.

Источник: CNN