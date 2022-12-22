Зеленский в США, ЗРК Patriot и атаки РФ по городам Украины: что происходит на 302-й день войны (онлайн)
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Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Польша генерал Раймун Анджейчак сегодня находился с визитом в Украине.
Об этом сообщается в Twitter Генштаба Польских ВС.
Раймун Анджейчак также встретился с Главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным.
— Начальники обороны Вооруженных Сил Польши и Украины обсудили текущую оперативную обстановку на востоке и юге Украины, а также рассказали о возможных сценариях дальнейшего течения неспровоцированной и неоправданной российской военной агрессии против этой страны, — говорится в сообщении.
Глава Генштаба ВС Польши посетил Ирпень и аэропорт в Гостомеле, который в начале вторжения РФ одним из первых подвергся нападению.
Польский генерал также имел разговор с командиром подразделения, которое обороняло район Гостомеля, и заслушал доклад о ходе событий.
— Встретился в Украине с представителями власти Ирпеня, расположенного под Киевом. В результате вторжения России в этот регион в марте около 50% его зданий было разрушено. Разрушены жилые дома и объекты критической инфраструктуры, — сообщается в Twitter польского Генштаба.
В свою очередь Главнокомандующий ВСУ Залужный, информируя о визите своего коллеги, отметил, что благодарен, что Украина не одна в сопротивлении российской вооруженной агрессии, и в этом огромная заслуга Польши.
— Поблагодарил лично за предоставленную международную военную помощь, включающую вооружение, военную технику, боеприпасы и необходимые материалы. Ценю возможность проводить профессиональную подготовку наших военнослужащих на польской территории. Вместе мы воплощаем стратегически важное решение о переходе Украины на тяжелое вооружение государств-членов НАТО. Глубокая благодарность польской стороне за лечение и реабилитацию раненых украинских воинов, — подчеркнул Залужный.
Источники: Главнокомандующий ВС Украины, Sztab Generalny WP
Президент Владимир Зеленский в Конгрессе США предложит провести мирный саммит зимой.
Об этом пишет американский телеканал CNN, публикуя детали предстоящего выступления, полученные от неназванных источников.
— Зеленский обсудит формулу мира, о которой он рассказал президенту США Джо Байдену, и выразит готовность провести некий мирный саммит этой зимой, — сообщает телеканал.
При этом CNN ожидает, что украинский президент также попросит помощи в виде санкций, оружия, финансовой поддержки и “справедливости”.
Телеканал также пишет, что в речи Зеленский процитирует американского 32-го президента США Франклина Рузвельта, расскажет подробности о своем визите в Бахмут и передаст “вдохновляющий подарок” с передовой.
Источник: CNN
Украина ожидает от Соединенных Штатов новые поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с американским лидером Джо Байденом.
Его спросили, имеет ли он какое-то сообщение, которое бы он хотел передать президенту России Владимиру Путину. В ответ на это, Зеленский заявил, что вместо российского лидера может передать сигналы Джо Байдену.
— Я стою в США с Байденом, потому что я его уважаю за его человечность. Я могу передавать месседжи президенту Байдену. Например, если сейчас не очень серьезно, то вы спросили, что будет после ЗРК Patriot? После Patriot мы еще раз дадим сигнал президенту Байдену, что мы еще хотели бы Patriot, — сказал Владимир Зеленский, после чего в пресс-зале раздался смех.
Комментируя эти слова, Джо Байден добавил, что “мы работаем над этим”.