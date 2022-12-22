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Факты / Україна

РФ ударила из РСЗО по Часовому Яру: есть погибшие и раненые

Татьяна Забожко, редактор ленты
швидка допомога_лікарня
Фото: Depositphotos

Российские войска ударили из реактивных систем залпового огня по городу Часов Яр Донецкой области.

Повреждены многоквартирные дома, сообщает заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Погиб один человек, еще двое ранены.

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На месте уже работают экстренные службы.

Напомним, что в течение суток оккупанты повредили на территории общины линии электропередачи.

В Покровске российские ракеты упали на территорию предприятия. К счастью, там обошлось без жертв и разрушений.

Уцелели люди и в Угледаре, где вражеская артиллерия повредила три дома.

Один человек получил ранение в Бахмуте. Там россияне повредили дом.

В Константиновке под вражеский огонь попала школа.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 302-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Кирилл Тимошенко

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