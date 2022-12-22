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Факти / Україна

РФ ударила із РСЗВ по Часовому Яру: є загиблі та поранені

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
швидка допомога_лікарня
Фото: Depositphotos

Російські війська вдарили з реактивних систем залпового вогню по місту Часів Яр Донецької області.

Пошкоджено багатоквартирні будинки, повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Загинула одна людина, ще двоє поранені.

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На місці вже працюють екстрені служби.

Нагадаємо, що протягом доби окупанти пошкодили на території громади лінії електропередачі.

У Покровську російські ракети впали на територію підприємства. На щастя, там минулося без жертв та руйнувань.

Уціліли люди й у Вугледарі, де ворожа артилерія пошкодила три будинки.

Одна людина дістала поранення в Бахмуті. Там росіяни пошкодили будинок.

У Костянтинівці під ворожий вогонь потрапила школа.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 302-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Кирило Тимошенко

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