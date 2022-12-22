Декабрь, 22 в 15:59

Жителей микрорайона Остров в Херсоне просят эвакуироваться в более безопасные области Украины.

С призывом к людям обратился руководитель областной военной администрации Ярослав Янушевич.

Глава ОВА отмечает: поскольку российские захватчики постоянно наносят удары по этому микрорайону, он является зоной повышенной опасности.

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– Из-за вражеских ударов Остров может остаться без электроэнергии, тепло- и водоснабжения. Херсонцы, прошу вас принять правильное решение и позаботиться о собственной безопасности и безопасности своей семьи! – написал в Telegram Ярослав Янушевич.

Всем желающим выехать необходимо обратиться на горячую линию Херсонской ОВА по номеру: 0-800-330-951 или 091-481-78-45.

С эвакуацией помогают также:

Волонтерская организация Help People (бесплатно эвакуируют микроавтобусами в Николаев (разрешают брать с собой домашних питомцев). Телефон: 093-69-69-788);

(бесплатно эвакуируют микроавтобусами в Николаев (разрешают брать с собой домашних питомцев). Телефон: 093-69-69-788); Фонд Світлі справи (помогают эвакуироваться и предоставляют временное убежище. Телефон: 0-800-300-520 ; для получения информации о временном убежище следует обратиться по номеру: 095-892-85-89 (Виктория);

(помогают эвакуироваться и предоставляют временное убежище. Телефон: ; для получения информации о временном убежище следует обратиться по номеру: (Виктория); Волонтерская группа бесплатной эвакуации Добра справа (для эвакуации из Херсона необходимо заполнить форму по ссылке (временно закрыта);

(для эвакуации из Херсона необходимо заполнить форму по ссылке (временно закрыта); Благотворительный фонд Берегиня (эвакуируют людей из Херсона и Берислава после регистрации по ссылке);

(эвакуируют людей из Херсона и Берислава после регистрации по ссылке); Эвакуация маломобильных и пожилых людей (вывозят каретами скорой помощи в Днепр и предоставляют временное убежище. Телефон: 099-750-999-2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 302-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ярослав Янушевич

Фото: Ярослав Янушевич