Зона повышенной опасности: ОВА просит эвакуироваться жителей одного из районов Херсона
Жителей микрорайона Остров в Херсоне просят эвакуироваться в более безопасные области Украины.
С призывом к людям обратился руководитель областной военной администрации Ярослав Янушевич.
Глава ОВА отмечает: поскольку российские захватчики постоянно наносят удары по этому микрорайону, он является зоной повышенной опасности.
– Из-за вражеских ударов Остров может остаться без электроэнергии, тепло- и водоснабжения.
Херсонцы, прошу вас принять правильное решение и позаботиться о собственной безопасности и безопасности своей семьи! – написал в Telegram Ярослав Янушевич.
Всем желающим выехать необходимо обратиться на горячую линию Херсонской ОВА по номеру: 0-800-330-951 или 091-481-78-45.
С эвакуацией помогают также:
- Волонтерская организация Help People (бесплатно эвакуируют микроавтобусами в Николаев (разрешают брать с собой домашних питомцев). Телефон: 093-69-69-788);
- Фонд Світлі справи (помогают эвакуироваться и предоставляют временное убежище. Телефон: 0-800-300-520; для получения информации о временном убежище следует обратиться по номеру: 095-892-85-89 (Виктория);
- Волонтерская группа бесплатной эвакуации Добра справа (для эвакуации из Херсона необходимо заполнить форму по ссылке (временно закрыта);
- Благотворительный фонд Берегиня (эвакуируют людей из Херсона и Берислава после регистрации по ссылке);
- Эвакуация маломобильных и пожилых людей (вывозят каретами скорой помощи в Днепр и предоставляют временное убежище. Телефон: 099-750-999-2).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 302-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Ярослав Янушевич
Фото: Ярослав Янушевич