Зона підвищеної небезпеки: ОВА просить евакуюватись жителів одного з районів Херсону
Жителів мікрорайону Острів у Херсоні просять евакуюватися до більш безпечних областей України.
Із закликом до людей звернувся керівник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
Очільник ОВА наголошує: оскільки російські загарбники постійно завдають ударів по цьому мікрорайону, він є зоною підвищеної небезпеки.
– Через ворожі удари Острів може залишитися без електроенергії, тепло- та водопостачання.
Херсонці, прошу вас ухвалити правильне рішення й подбати про власну безпеку та безпеку своєї родини! – написав у Telegram Ярослав Янушевич.
Усім охочим виїхати необхідно звернутися на гарячу лінію Херсонської ОВА за номером: 0-800-330-951 або 091-481-78-45.
З евакуацією допомагають також:
- Волонтерська організація Help People (безкоштовно евакуюють мікроавтобусами до Миколаєва (дозволяють брати з собою домашніх улюбленців). Телефон: 093-69-69-788);
- Фонд Світлі справи (допомагають евакуюватися та надають тимчасовий прихисток. Телефон: 0-800-300-520; для отримання інформації щодо тимчасового прихистку слід звернутись за номером: 095-892-85-89 (Вікторія);
- Волонтерська група з безкоштовної евакуації Добра справа (для евакуації з Херсону необхідно заповнити форму за посиланням (тимчасово закрита);
- Благодійний фонд Берегиня (евакуюють людей із Херсону та Берислава після реєстрації за посиланням);
- Евакуація маломобільних людей та людей похилого віку (вивозять каретами швидкої допомоги до Дніпра та надають тимчасовий прихисток. Телефон: 099-750-999-2).
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Джерело: Ярослав Янушевич
Фото: Ярослав Янушевич