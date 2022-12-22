Зона підвищеної небезпеки: ОВА просить евакуюватись жителів одного з районів Херсону

Грудень, 22 в 15:59

Жителів мікрорайону Острів у Херсоні просять евакуюватися до більш безпечних областей України.

Із закликом до людей звернувся керівник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Очільник ОВА наголошує: оскільки російські загарбники постійно завдають ударів по цьому мікрорайону, він є зоною підвищеної небезпеки.

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– Через ворожі удари Острів може залишитися без електроенергії, тепло- та водопостачання. Херсонці, прошу вас ухвалити правильне рішення й подбати про власну безпеку та безпеку своєї родини! – написав у Telegram Ярослав Янушевич.

Усім охочим виїхати необхідно звернутися на гарячу лінію Херсонської ОВА за номером: 0-800-330-951 або 091-481-78-45.

З евакуацією допомагають також:

Волонтерська організація Help People (безкоштовно евакуюють мікроавтобусами до Миколаєва (дозволяють брати з собою домашніх улюбленців). Телефон: 093-69-69-788 );

(безкоштовно евакуюють мікроавтобусами до Миколаєва (дозволяють брати з собою домашніх улюбленців). Телефон: ); Фонд Світлі справи (допомагають евакуюватися та надають тимчасовий прихисток. Телефон: 0-800-300-520 ; для отримання інформації щодо тимчасового прихистку слід звернутись за номером: 095-892-85-89 (Вікторія);

(допомагають евакуюватися та надають тимчасовий прихисток. Телефон: ; для отримання інформації щодо тимчасового прихистку слід звернутись за номером: (Вікторія); Волонтерська група з безкоштовної евакуації Добра справа (для евакуації з Херсону необхідно заповнити форму за посиланням (тимчасово закрита);

(для евакуації з Херсону необхідно заповнити форму за посиланням (тимчасово закрита); Благодійний фонд Берегиня (евакуюють людей із Херсону та Берислава після реєстрації за посиланням);

(евакуюють людей із Херсону та Берислава після реєстрації за посиланням); Евакуація маломобільних людей та людей похилого віку (вивозять каретами швидкої допомоги до Дніпра та надають тимчасовий прихисток. Телефон: 099-750-999-2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 302-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ярослав Янушевич

Фото: Ярослав Янушевич