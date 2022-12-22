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ВСУ уничтожили аэродром врага на Херсонщине и 150 оккупантов — Генштаб

Илья Нежигай, редактор ленты
генштаб, війна в україні
Фото: Генштаб ВСУ

В результате удара украинских защитников по аэродрому врага в оккупированной части Каховского района Херсонской области уничтожено 150 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке за 22 декабря.

По уточненным данным украинских военных, в результате поражения 20 декабря полевого аэродрома врага в районе Каховки Херсонской области оккупанты потеряли до 150 человек убитыми и около 50 — ранеными.

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— Во время удара по аэродрому было уничтожено до 20 единиц военной техники различного типа, — говорится в сообщении.

Кроме того, 20 декабря этого года Силы обороны нанесли удар по скоплению живой силы противника в районе Николаевки Скадовского района Херсонской области.

— В результате него поражено до 140 военнослужащих российских оккупационных войск и уничтожено 8 грузовых автомобилей Камаз с боеприпасами, — сообщили военные.

По состоянию на утро 22 декабря потери российских оккупационных войск в полномасштабной войне против Украины превысили 100 тыс. человек.

Источник: Генштаб ВСУ
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