ВСУ уничтожили аэродром врага на Херсонщине и 150 оккупантов — Генштаб
В результате удара украинских защитников по аэродрому врага в оккупированной части Каховского района Херсонской области уничтожено 150 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке за 22 декабря.
По уточненным данным украинских военных, в результате поражения 20 декабря полевого аэродрома врага в районе Каховки Херсонской области оккупанты потеряли до 150 человек убитыми и около 50 — ранеными.
— Во время удара по аэродрому было уничтожено до 20 единиц военной техники различного типа, — говорится в сообщении.
Кроме того, 20 декабря этого года Силы обороны нанесли удар по скоплению живой силы противника в районе Николаевки Скадовского района Херсонской области.
— В результате него поражено до 140 военнослужащих российских оккупационных войск и уничтожено 8 грузовых автомобилей Камаз с боеприпасами, — сообщили военные.
По состоянию на утро 22 декабря потери российских оккупационных войск в полномасштабной войне против Украины превысили 100 тыс. человек.