Декабрь, 22 в 20:37

В результате удара украинских защитников по аэродрому врага в оккупированной части Каховского района Херсонской области уничтожено 150 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке за 22 декабря.

По уточненным данным украинских военных, в результате поражения 20 декабря полевого аэродрома врага в районе Каховки Херсонской области оккупанты потеряли до 150 человек убитыми и около 50 — ранеными.

Сейчас смотрят

— Во время удара по аэродрому было уничтожено до 20 единиц военной техники различного типа, — говорится в сообщении.

Кроме того, 20 декабря этого года Силы обороны нанесли удар по скоплению живой силы противника в районе Николаевки Скадовского района Херсонской области.

— В результате него поражено до 140 военнослужащих российских оккупационных войск и уничтожено 8 грузовых автомобилей Камаз с боеприпасами, — сообщили военные.

По состоянию на утро 22 декабря потери российских оккупационных войск в полномасштабной войне против Украины превысили 100 тыс. человек.