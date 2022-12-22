Декабрь, 22 в 9:11

Потери российских оккупационных войск в полномасштабной войне против Украины превысили 100 тыс. человек.

Об этом свидетельствуют обновленные данные, обнародованные Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

Только за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 660 оккупантов. Общие потери врага сейчас составляют 100,4 тыс. человек.

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Кроме того, ВСУ за сутки уничтожили вражеский самолет, танк, шесть артиллерийских систем и другую технику.

Боевые потери войск РФ с 24 февраля по 22 декабря ориентировочно составили:

личного состава – ликвидировано около 100 400 российских оккупантов (+660 за сутки);

танков ‒ 3 003 (+1 за сутки);

боевых бронированных машин – 5 981 (+2 за сутки);

артиллерийских систем – 1 978 (+6 за сутки);

реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 413 (+1 за сутки);

средств ПВО – 212;

самолетов – 283 (+1 за сутки);

вертолетов – 267;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 693 (+5 за сутки);

крылатых ракет – 653;

кораблей /катеров ‒ 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4 615 (+7 единиц за сутки);

специальной техники – 178.

Данные потерь врага уточняются.

Как известно, министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил увеличить численность армии страны-агрессора до 1,5 млн военнослужащих.

Однако аналитики американского Института изучения войны считают маловероятным, что Кремль сформирует столь значительные силы во время войны против Украины.