Грудень, 22 в 20:37

В результаті удару українських захисників по аеродрому ворога в окупованій частині Каховського району Херсонської області знищено 150 російських загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні за 22 грудня.

За уточненими даними українських військових, в результаті ураження 20 грудня польового аеродрому ворога в районі Каховки Херсонської області окупанти втратили до 150 осіб вбитими та близько 50 – пораненими.

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– Під час удару по аеродрому було знищено до 20 одиниць військової техніки різного типу, – йдеться у повідомленні.

Крім того, 20 грудня цього року Сили оборони завдали удару по скупченню живої сили противника в районі Миколаївки Скадовського району Херсонської області.

– В результаті нього уражено до 140 військовослужбовців російських окупаційних військ та знищено 8 вантажних автомобілів Камаз з боєприпасами, – повідомили військові.

Станом на ранок 22 грудня втрати російських окупаційних військ у повномасштабній війні проти України перевищили 100 тис. осіб.