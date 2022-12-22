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Факти / Україна

ЗСУ знищили аеродром ворога на Херсонщині та 150 окупантів – Генштаб

Ілля Нежигай, редактор стрічки
генштаб, війна в україні
Фото: Генштаб ЗСУ

В результаті удару українських захисників по аеродрому ворога в окупованій частині Каховського району Херсонської області знищено 150 російських загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні за 22 грудня.

За уточненими даними українських військових, в результаті ураження 20 грудня польового аеродрому ворога в районі Каховки Херсонської області окупанти втратили до 150 осіб вбитими та близько 50 – пораненими.

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– Під час удару по аеродрому було знищено до 20 одиниць військової техніки різного типу, – йдеться у повідомленні.

Крім того, 20 грудня цього року Сили оборони завдали удару по скупченню живої сили противника в районі Миколаївки Скадовського району Херсонської області.

– В результаті нього уражено до 140 військовослужбовців російських окупаційних військ та знищено 8 вантажних автомобілів Камаз з боєприпасами, – повідомили військові.

Станом на ранок 22 грудня втрати російських окупаційних військ у повномасштабній війні проти України перевищили 100 тис. осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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