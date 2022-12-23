Декабрь, 23 в 20:07

Вооруженные силы Украины готовятся к разным вариантам действий государства-террориста России.

Об этом в вечернем обращении 23 декабря заявил президент Владимир Зеленский, отметив, что у ВСУ есть перспективы на фронте.

– Наши задачи неизменны. Это освобождение нашей земли. Безопасность для людей. Возобновление нашей страны после российских ударов. Это компоненты украинской победы, которую мы приближаем шаг за шагом. Заслушали сегодня на Ставке командующих. Видим перспективы на фронте. Готовимся к разным вариантам действий государства-террориста, видим его намерения. И будем отвечать. Отдельно обсудили ситуацию в энергетике, – сказал глава государства.

По словам Зеленского, в новогодние праздники российские террористы могут снова активизировать атаки.

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– Пожалуйста, помните, кто воюет против нас. В приближающееся праздничное время российские террористы могут вновь активизироваться. Они попирают христианские ценности и любые ценности вообще. Поэтому, пожалуйста, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, помогайте друг другу и всегда берегите друг друга, — заявил президент.

Также Зеленский обратился к гражданам РФ и подчеркнул, что террор никогда не остается без ответа.