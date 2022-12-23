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Факты / Україна / Политика

Элементы победы Украины: Зеленский озвучил ключевые задачи для дипломатов на 2023 год

Юлия Соколова, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский озвучил ряд ключевых задач для украинских дипломатов, над которыми они должны работать в 2023 году.

Об этом он сообщил во время выступления на Конференции послов Украины под названием Война и новые горизонты в мире.

– Если мы будем отдыхать, если мы с вами будем расслаблены, у нас не будет ни Конституции Украины, ни нашего государства. Мы с вами должны спать меньше, чем враг, думать больше, чем враг, рисковать эффективнее, чем враг, и общаться с миром более качественно, постоянно, — отметил президент.

Он добавил, что на дипломатическом фронте нужно делать все возможное и невозможное, формально и неформально, чтобы укрепить защиту Украины, обеспечить безопасность украинцев и ускорить победу. Это те критерии, по которым Зеленский намерен оценивать эффективность каждого дипломата.

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Среди важных направлений работы украинских дипломатов в 2023 году Зеленский выделил следующие:

1. Начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

2. Подготовка к саммиту НАТО и обеспечение для Украины конкретных результатов этого мероприятия.

3. Постоянная работа над удовлетворением обновленных оборонных нужд Вооруженных сил Украины.

4. Работа над восстановлением украинской энергосистемы после атак РФ, а также реализация Fast Recovery Plan (плана быстрого восстановления). Президент призвал дипломатов тесно сотрудничать по этим вопросам с Кабинетом министров, Офисом президента, международными организациями и странами-партнерами, чтобы претворить в жизнь существующие договоренности.

5. Новые мощные пакеты санкций против РФ.

– Страна-террорист должна ощущать реальное давление, и на это должны быть направлены именно ваши действия – действия нашего дипломатического корпуса, – объяснил Зеленский.

6. Создание международного спецтрибунала по поводу преступления агрессии РФ и привлечение российских военных преступников к ответственности. Президент призвал дипломатов работать над тем, чтобы как можно больше стран это поддержали.

7. Помощь в поиске и блокировании активов РФ, связанных не только с государственными чиновниками, но также и с российским бизнесом, поддерживающим войну.

– Все эти средства будут направлены на восстановление Украины. Делайте все, чтобы страны, где вы работаете, помогали строить соответствующий компенсационный действенный механизм, — объяснил Зеленский.

8. Максимальная поддержка граждан Украины.

– Им очень сложно. Работайте для того, чтобы наши люди возвращались в государство и все их права и законные интересы в странах пребывания были удовлетворены. Украинская идентичность, украинские культурные, образовательные, информационные и социальные нужды должны быть удовлетворены, — подчеркнул президент.

Он добавил, что если все эти задачи удастся реализовать, то 2023 год станет “подлинно победным для нас всех”.

Кроме того, Зеленский напомнил о необходимости реализации украинской формулы мира. Она содержит конкретные задачи и пункты, которые помогут восстановить территориальную целостность Украины, обеспечить безопасность украинцам.

– Реализация всех названных мною задач – не только конкретный план работы на следующий год. Мы должны понимать: это и есть наша победа, это и есть элементы этой победы. Реализуем конкретную задачу – ускоряем победу для Украины… Самая главная задача для всех нас с вами – это победа в этой войне. Мы должны, и мы ее получим! – заявил президент.

Недавно посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила, что Соединенные Штаты Америки и другие страны Большой семерки (G7) поддерживают мирный план из 10 пунктов, представленный президентом Владимиром Зеленским. Она отметила, что это может стать планом завершения войны.

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Источник: Офис президента
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