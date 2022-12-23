Грудень, 23 в 20:07

Збройні сили України готуються до різних варіантів дій держави-терориста Росії.

Про це у вечірньому зверненні 23 грудня заявив президент Володимир Зеленський, наголосивши на тому, що ЗСУ мають перспективи на фронті.

– Наші завдання незмінні. Це звільнення нашої землі. Безпека для наших людей. Відновлення нашої країни після російських ударів. Це компоненти української перемоги, яку ми наближаємо крок за кроком. Заслухали сьогодні на Ставці командувачів. Бачимо перспективи на фронті. Готуємося до різних варіантів дій держави-терориста, бачимо її наміри. І будемо відповідати. Окремо обговорили ситуацію в енергетиці, – сказав глава держави.

За словами Зеленського, під час новорічних свят російські терористи можуть знову активізувати атаки.

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– Будь ласка, пам’ятайте, хто воює проти нас. У святковий час, який наближається, російські терористи можуть знов активізуватися. Вони зневажають християнські цінності і будь-які цінності взагалі. Тому, будь ласка, зважайте на сигнали повітряної тривоги, допомагайте одне одному і завжди бережіть одне одного, – заявив президент.

Також Зеленський звернувся до громадян РФ і наголосив, що терор ніколи не залишається без відповіді.