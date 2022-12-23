Декабрь, 23 в 7:47

Российские войска обустроили военный госпиталь на территории одной из баз отдыха в Бердянске Запорожской области.

Об этом сообщили 23 декабря в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Согласно данным украинской стороны, на такие шаги оккупанты вынуждены идти из-за значительных потерь среди личного состава.

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Кроме того, добавляют в Генштабе ВСУ, несколько туристических баз в Бердянске захватчики используют для размещения своих военнослужащих.

Тем временем украинские защитники своими точными ударами продолжают наносить врагу потери.

Так, авиация Сил обороны 22 декабря нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Кроме того, уничтожила три зенитно-ракетных комплекса и один вражеский центр беспилотников.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили:

три пункта управления,

три склада боеприпасов,

восемь районов сосредоточения живой силы оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 303-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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