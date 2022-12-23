Окупанти перетворили базу відпочинку в Бердянську на військовий шпиталь – Генштаб ЗСУ

Грудень, 23 в 7:47

Російські війська облаштували військовий шпиталь на території однієї з баз відпочинку в Бердянську Запорізької області.

Про це 23 грудня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними української сторони, на такі кроки окупанти змушені йти через значні втрати серед особового складу.

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Крім того, додають у Генштабі ЗСУ, кілька туристичних баз Бердянська загарбники використовують для розміщення своїх військовослужбовців.

Тим часом українські захисники своїми влучними ударами продовжують завдавати ворогу втрат.

Так, авіація Сил оборони 22 грудня завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Крім того, знищила три зенітно-ракетних комплекси та один ворожий центр безпілотників.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України в той же час уразили:

три пункти управління,

три склади боєприпасів,

вісім районів зосередження живої сили окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 303-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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