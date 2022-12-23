Декабрь, 23 в 16:54

Сегодня, 23 декабря, российская армия вывела в Черное море один корабль-носитель крылатых ракет Калибр.

Об этом в Facebook сообщает Военно-морские силы ВСУ.

В Черном море на боевом дежурстве находятся девять вражеских кораблей, из них один является носителем крылатых ракет Калибр. Общий залп составляет четыре ракеты.

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Кроме того, два вражеских корабля находятся в Азовском море. В Средиземном море РФ удерживает девять кораблей, из них пять носителей Калибров общим залпом 72 ракеты.

Корабль с Калибрами в Черное море россияне вывели впервые после 16 декабря, когда вражеская армия нанесла массированный удар по Украине.

Напомним, что Россия использовала крылатые ракеты Калибр во время массированного обстрела 10-11 октября. За два дня оккупанты выпустили по Украине около 110 ракет, среди них были и Калибры.

16 декабря армия РФ выпустила по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет. Из них 72 крылатых (Х-101, Калибр, Х-22) и четыре управляемых авиационных ракет (Х-59/Х-31П).

Источник: ВМС ВСУ