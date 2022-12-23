Грудень, 23 в 16:54

Сьогодні, 23 грудня, російська армія вивела в Чорне море один корабель-носій крилатих ракет Калібр.

Про це у Facebook повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

Наразі у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають дев’ять ворожих кораблів, із них один є носієм крилатих ракет Калібр. Загальний залп становить чотири ракети.

Зараз дивляться

Крім того, два ворожі кораблі перебувають в Азовському морі. У Середземному морі РФ тримає дев’ять кораблів, із них п’ять носіїв Калібрів загальним залпом 72 ракети.

Корабель із Калібрами у Чорне море росіяни вивели вперше після 16 грудня, коли ворожа армія завдала масованого удару по Україні.

Нагадаємо, що Росія використовувала крилаті ракети Калібр під час обстрілу 10-11 жовтня. За два дні окупанти випустили по Україні близько 110 ракет, серед них були й Калібри.

16 грудня армія РФ випустила по об’єктах критичної інфраструктури України 76 ракет. З них 72 крилатих (Х-101, Калібр, Х-22) та чотири керовані авіаційні ракети (Х-59/Х-31П).

Джерело: ВМС ЗСУ