Декабрь, 23 в 8:12

В Запорожье двое мальчиков выжили после попадания российской ракеты в частный дом.

Удивительной историей поделился руководитель областной военной администрации Александр Старух, продемонстрировав фотографию с последствиями прилета.

– Враг решил похоронить двух мальчишек. Живьем. Ракета ударила по их дому. Они выдержали, стена – нет, – рассказывает глава ОВА.

Маленьким героям, говорит Александр Старух, три и 15 лет.

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– Они выжили там, где не выдержал камень. Они будут жить, потому что должны. Они победят! – убежден руководитель областной военной администрации.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 303-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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