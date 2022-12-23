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Факты / Україна

Стена не выдержала: в Запорожье два мальчика выжили после удара ракеты по дому

Татьяна Забожко, редактор ленты
Стена не выдержала: в Запорожье два мальчика выжили после удара ракеты по дому

В Запорожье двое мальчиков выжили после попадания российской ракеты в частный дом.

Удивительной историей поделился руководитель областной военной администрации Александр Старух, продемонстрировав фотографию с последствиями прилета.

– Враг решил похоронить двух мальчишек. Живьем. Ракета ударила по их дому. Они выдержали, стена – нет, – рассказывает глава ОВА.

Маленьким героям, говорит Александр Старух, три и 15 лет.

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– Они выжили там, где не выдержал камень. Они будут жить, потому что должны. Они победят! – убежден руководитель областной военной администрации.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 303-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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