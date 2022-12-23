Стіна не витримала: у Запоріжжі двоє хлопчиків вижили після удару ракети по будинку

Грудень, 23 в 8:12

У Запоріжжі двоє хлопчиків вижили після влучання російської ракети в приватний будинок.

Дивовижною історією поділився керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух, продемонструвавши світлину з наслідками прильоту.

– Ворог вирішив поховати двох хлопчаків. Живцем. Ракета вдарила по їхньому дому. Вони витримали, стіна – ні, – розповідає голова ОВА.

Маленьким героям, каже Олександр Старух, три та 15 років.

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– Вони вижили там, де не витримав камінь. Вони будуть жити, бо мусять. Вони переможуть! – переконаний керівник обласної військової адміністрації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 303-тю добу.

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