Стіна не витримала: у Запоріжжі двоє хлопчиків вижили після удару ракети по будинку
У Запоріжжі двоє хлопчиків вижили після влучання російської ракети в приватний будинок.
Дивовижною історією поділився керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух, продемонструвавши світлину з наслідками прильоту.
– Ворог вирішив поховати двох хлопчаків. Живцем. Ракета вдарила по їхньому дому. Вони витримали, стіна – ні, – розповідає голова ОВА.
Маленьким героям, каже Олександр Старух, три та 15 років.
– Вони вижили там, де не витримав камінь. Вони будуть жити, бо мусять. Вони переможуть! – переконаний керівник обласної військової адміністрації.
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