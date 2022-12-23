Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Стіна не витримала: у Запоріжжі двоє хлопчиків вижили після удару ракети по будинку

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Стіна не витримала: у Запоріжжі двоє хлопчиків вижили після удару ракети по будинку

У Запоріжжі двоє хлопчиків вижили після влучання російської ракети в приватний будинок.

Дивовижною історією поділився керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух, продемонструвавши світлину з наслідками прильоту.

– Ворог вирішив поховати двох хлопчаків. Живцем. Ракета вдарила по їхньому дому. Вони витримали, стіна – ні, – розповідає голова ОВА.

Маленьким героям, каже Олександр Старух, три та 15 років.

Зараз дивляться

– Вони вижили там, де не витримав камінь. Вони будуть жити, бо мусять. Вони переможуть! – переконаний керівник обласної військової адміністрації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 303-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка