Декабрь, 26 в 13:57

Служба безопасности Украины задержала предателя, который сдавал оккупантам ветеранов украинско-российской войны во время оккупации Киевской области.

Как сообщает СБУ, пособника россиян обнаружили во время контрразведывательных мероприятий.

Следствие установило, что житель поселка Глебовка во время захвата Вышгородского района поддержал агрессора и предложил захватчикам свою помощь.

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Мужчина давал российским военным адреса потенциальных участников движения сопротивления, среди которых были ветераны.

После его сообщений захватчики врывались в дома людей и похищали их. После мужчин вывозили в Россию и пытали.

Предатель лично участвовал в этих облавах и бил украинцев.

Он вместе с оккупантами ворвался, в частности, в дом одного из ветеранов, мужчина оказывал физическое насилие и угрожал его жене убийством.

Кроме этого, пособник российских захватчиков разграблял дома соседей под видом содействия материально-техническому обеспечению оккупационных группировок РФ. В частности, украл микроавтобус у жителя своего поселка.

За свою помощь злоумышленник имел от россиян разрешение свободно передвигаться по захваченной территории. А свою машину обозначил рашистскими символами.

После освобождения области предатель пытался скрываться на территории региона.

Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Во время обыска в его доме правоохранители нашли российские продуктовые наборы и мобильные телефоны с контактами рашистов.

Мужчине сообщили о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины)

Суд избрал ему содержание под стражей в качестве меры пресечения.