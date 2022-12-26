Грудень, 26 в 13:57

Служба безпеки України затримала зрадника, який здавав окупантам ветеранів українсько-російської війни під час окупації Київської області.

Як повідомляє СБУ, поплічника росіян виявили під час контррозвідувальних заходів.

Слідство встановило, що мешканець селища Глібівка під час захоплення Вишгородського району підтримав агресора і запропонував загарбникам свою допомогу.

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Чоловік давав російським військовим адреси потенційних учасників руху опору, серед яких були ветерани.

Після його повідомлень загарбники вдиралися до помешкань людей та викрадали їх. Після чоловіків вивозили до Росії та катували.

Зрадник особисто брав участь у цих облавах та бив українців.

Він разом з окупантами увірвався, зокрема, до будинку одного з ветеранів, чоловік чинив фізичне насильство та погрожував його дружині вбивством.

Крім цього, пособник російських загарбників розграбовував домівки сусідів під виглядом сприяння матеріально-технічному забезпеченню окупаційних угруповань РФ. Зокрема, вкрав мікроавтобус у мешканця свого селища.

За свою допомогу зловмисник мав від росіян дозвіл вільно пересуватися захопленою територією. А свою машину позначив рашистськими символами.

Після звільнення області зрадник намагався переховуватись на території регіону.

Однак співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали.

Під час обшуку в його помешканні правоохоронці знайшли російські продуктові набори та мобільні телефони з контактами рашистів.

Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України)

Суд обрав йому тримання під вартою як міру запобіжного заходу.