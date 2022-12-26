На Черниговщине за $5 тыс. уклоняющиеся от призыва убегали за границу: СБУ разоблачила организаторов

Декабрь, 26 в 17:12

Служба безопасности ликвидировала еще один канал незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста, который действовал в Черниговской области. Там были разоблачены три организатора нелегального трафика.

Ими оказались местные коммерсанты, предлагавшие потенциальным призывникам уехать в Евросоюз под видом волонтеров. Стоимость такой услуги составляла $5 тыс. Сумма зависела от срочности выезда и финансовых возможностей клиентов.

— Чтобы реализовать схему, дельцы оформляли уклоняющихся от призыва в ряды одной из местных благотворительных организаций, возглавляемой депутатом Черниговского городского совета. Затем информацию о фиктивных “волонтерах” подавали в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры для внесения соответствующих данных в электронную систему Шлях, — сообщает СБУ.

Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить побег за границу до 10 уклоняющихся от призыва.

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Во время обысков на местах проживаний и работы фигурантов правоохранители нашли десятки тысяч долларов, полученных преступным путем, компьютерную технику с уликами, печати общественной организации, которую использовали для подделки документов.

Кроме этого у злоумышленников изъяты два автомата Калашникова и патроны разного калибра.

Следователи СБУ сообщили им о подозрении по: ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины.

Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.