На Чернігівщині за $5 тис. ухилянти тікали за кордон: СБУ викрила організаторів

Грудень, 26 в 17:12

Служба безпеки ліквідувала ще один канал незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку, який діяв на Чернігівщині. Там було викрито трьох організаторів нелегального трафіку.

Ними виявились місцеві комерсанти, які пропонували потенційним призовникам виїхати до Євросоюзу під виглядом волонтерів. Вартість такої послуги становила від $5 тис. Сума залежала від терміновості виїзду і фінансових можливостей клієнтів.

– Щоб реалізувати схему, ділки оформлювали ухилянтів до лав однієї з місцевих благодійних організацій, яку очолює депутат Чернігівської міської ради. Потім інформацію про фіктивних “волонтерів” подавали до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури для внесення відповідних даних до електронної системи Шлях, – повідомляє СБУ.

Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти втечі за кордон до 10 ухилянтів.

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Під час обшуків за місцями проживань і роботи фігурантів правоохоронці виявили десятки тисяч доларів, одержаних злочинним шляхом, комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності, печатки громадської організації, яку використовували для підробки документів.

Крім цього у зловмисників вилучено два автомати Калашникова та набої різного калібру.

Наразі слідчі СБУ повідомили їм про підозру за: ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України.

Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.