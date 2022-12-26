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В Карпатах на вертолетах ищут четырех украинцев, незаконно перешедших границу с Румынией

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Карпатах на вертолетах ищут четырех украинцев, незаконно перешедших границу с Румынией
Фото: Госпогранслужба

На Закарпатье украинские и румынские пограничники разыскивают четырех потерявшихся в горах мужчин.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Вчера утром украинские пограничники получили информацию о том, что в районе горы Поп Иван Мармаросский румынские пограничники задержали двоих мужчин, незаконно пересекших границу.

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Задержанными оказались граждане Украины. Они сообщили, что вместе с ними было еще четверо мужчин, однако те где-то потерялись.

Украинские пограничники вместе с румынскими коллегами привлекли авиацию с обеих сторон границы, чтобы найти мужчин.

Поисковую операцию затрудняет высокий снежный покров и плохая видимость — это все вместе препятствует использованию автомобильной техники.

Пограничники просят людей воздержаться от походов в высокогорье.

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Ранее сообщалось, что на Закарпатье пограничники задержали 19-летнего танцовщика, пытавшегося переплыть реку Тису, чтобы незаконно попасть в соседнюю Румынию. А уже оттуда – в Германию на соревнования по бальным танцам.

Источник: Госпогранслужба
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