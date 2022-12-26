В Карпатах на вертолетах ищут четырех украинцев, незаконно перешедших границу с Румынией
На Закарпатье украинские и румынские пограничники разыскивают четырех потерявшихся в горах мужчин.
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
Вчера утром украинские пограничники получили информацию о том, что в районе горы Поп Иван Мармаросский румынские пограничники задержали двоих мужчин, незаконно пересекших границу.
Задержанными оказались граждане Украины. Они сообщили, что вместе с ними было еще четверо мужчин, однако те где-то потерялись.
Украинские пограничники вместе с румынскими коллегами привлекли авиацию с обеих сторон границы, чтобы найти мужчин.
Поисковую операцию затрудняет высокий снежный покров и плохая видимость — это все вместе препятствует использованию автомобильной техники.
Пограничники просят людей воздержаться от походов в высокогорье.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье пограничники задержали 19-летнего танцовщика, пытавшегося переплыть реку Тису, чтобы незаконно попасть в соседнюю Румынию. А уже оттуда – в Германию на соревнования по бальным танцам.