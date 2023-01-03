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Факти / Україна

Мешканця Кривого Рогу затримали за організацію каналу втечі ухилянтів

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Кривий Ріг ухилянти

Жителя Кривого Рогу затримали за незаконне переправлення призовників через державний кордон.

Слідство встановило, що чоловік за $6 тис. пообіцяв забезпечити включення військовозобов’язаного до бази даних Шлях, в якій реєструють волонтерів.

Це надає можливість чоловікам призовного віку покидати територію України законним шляхом.

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Кривий Ріг ухилянти
Кривий Ріг ухилянти
Мешканця Кривого Рогу затримали за організацію каналу втечі ухилянтів / 2 фотографии

Досудове розслідування проводила Національна поліція.

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Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

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