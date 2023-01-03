Мешканця Кривого Рогу затримали за організацію каналу втечі ухилянтів
Жителя Кривого Рогу затримали за незаконне переправлення призовників через державний кордон.
Слідство встановило, що чоловік за $6 тис. пообіцяв забезпечити включення військовозобов’язаного до бази даних Шлях, в якій реєструють волонтерів.
Це надає можливість чоловікам призовного віку покидати територію України законним шляхом.
Зараз дивляться
Ділка затримали під час отримання частини грошей за послуги — $3,5 тис.
Мешканця Кривого Рогу затримали за організацію каналу втечі ухилянтів / 2 фотографии
Досудове розслідування проводила Національна поліція.
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура