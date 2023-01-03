Січень, 03 в 15:53

Жителя Кривого Рогу затримали за незаконне переправлення призовників через державний кордон.

Слідство встановило, що чоловік за $6 тис. пообіцяв забезпечити включення військовозобов’язаного до бази даних Шлях, в якій реєструють волонтерів.

Це надає можливість чоловікам призовного віку покидати територію України законним шляхом.

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Досудове розслідування проводила Національна поліція.

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура