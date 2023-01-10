Январь, 10 в 16:05

Подозреваемый в мошенничестве Олег Муратов уволен с должности заместителя главы Одесской областной военной администрации.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Марченко в Telegram-канале.

— Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко № 6/К-2023 от 10.01.2023 уволен Муратов Олег Михайлович с должности заместителя главы Одесской областной государственной администрации 10 января 2023 года, — написал он.

Накануне спикер Одесской областной прокуратуры Ирина Коваленко сообщала об отстранении Муратова с занимаемой должности.

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Олег Муратов подозревается в мошенничестве. По данным следствия, он обещал помочь руководителю одного из департаментов ОВА избежать уголовной ответственности за присвоение государственных средств. Цена вопроса – $35 тыс.

Его задержали сотрудники СБУ в админздании ОВА во время получения части взятки в размере $27 тыс. На следующий день ему объявили о подозрении.

5 января Приморский суд Одессы избрал меру пресечения Муратову. Его отправили на два месяца в СИЗО с возможностью выйти под залог в 3 млн 220 тыс. 800 грн.

9 января в пресс-службе Одесской областной прокуратуры сообщили, что Муратов вышел из СИЗО под залог. По словам адвоката подозреваемого, залог уплатили десять физических лиц, внесших разные суммы.

Источник: Максим Марченко