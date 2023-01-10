Заступника голови ОВА Одещини, якого спіймали на хабарі, звільнили з посади

Січень, 10 в 16:05

Підозрюваного у шахрайстві Олега Муратова звільнили з посади заступника голови Одеської обласної військової адміністрації.

Про це повідомив голова ОВА Максим Марченко у Telegram-каналі.

— Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка № 6/К-2023 від 10.01.2023 звільнено Муратова Олега Михайловича з посади заступника голови Одеської обласної державної адміністрації 10 січня 2023 року, — написав він.

Напередодні речниця Одеської обласної прокуратури Ірина Коваленко повідомляла про усунення Муратова із займаної посади.

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Олега Муратова підозрюють у шахрайстві. За даними слідства, він обіцяв допомогти керівнику одного з департаментів ОВА уникнути кримінальної відповідальності за привласнення державних коштів. Ціна питання – $35 тис.

Його затримали співробітники СБУ в адмінбудівлі ОВА під час отримання частини хабаря у розмірі $27 тис. Наступного дня йому оголосили підозру.

5 січня Приморський суд Одеси обрав запобіжний захід для Муратова. Його відправили на два місяці до СІЗО з можливістю вийти під заставу у 3 млн 220 тис. 800 грн.

9 січня у пресслужбі Одеської обласної прокуратури повідомили, що Муратов вийшов із СІЗО під заставу. За словами адвоката підозрюваного, заставу сплатили десять фізичних осіб, які внесли різні суми.

Джерело: Максим Марченко