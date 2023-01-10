Заступника голови ОВА Одещини, якого спіймали на хабарі, звільнили з посади
Підозрюваного у шахрайстві Олега Муратова звільнили з посади заступника голови Одеської обласної військової адміністрації.
Про це повідомив голова ОВА Максим Марченко у Telegram-каналі.
— Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка № 6/К-2023 від 10.01.2023 звільнено Муратова Олега Михайловича з посади заступника голови Одеської обласної державної адміністрації 10 січня 2023 року, — написав він.
Напередодні речниця Одеської обласної прокуратури Ірина Коваленко повідомляла про усунення Муратова із займаної посади.
Олега Муратова підозрюють у шахрайстві. За даними слідства, він обіцяв допомогти керівнику одного з департаментів ОВА уникнути кримінальної відповідальності за привласнення державних коштів. Ціна питання – $35 тис.
Його затримали співробітники СБУ в адмінбудівлі ОВА під час отримання частини хабаря у розмірі $27 тис. Наступного дня йому оголосили підозру.
5 січня Приморський суд Одеси обрав запобіжний захід для Муратова. Його відправили на два місяці до СІЗО з можливістю вийти під заставу у 3 млн 220 тис. 800 грн.
9 січня у пресслужбі Одеської обласної прокуратури повідомили, що Муратов вийшов із СІЗО під заставу. За словами адвоката підозрюваного, заставу сплатили десять фізичних осіб, які внесли різні суми.
Джерело: Максим Марченко