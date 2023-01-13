Январь, 12 в 23:18

Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против компании, связанной с российским букмекером 1xBet.

Соответствующий указ №14/2023 был опубликован на сайте главы государства.

Санкции касаются компании Royal Pay Europe с юридическим адресом в Латвии.

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— Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 января 2023 года. Контроль за выполнением решения возложить на секретаря СНБО, — говорится в указе.

Ограничения введены на пять лет.

Санкции предусматривают:

Блокировку активов;

Запрет на вывод капиталов за пределы Украины;

Остановку выполнения финансовых и экономических обязательств;

Запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества;

Ограничение прав распоряжаться ценными бумагами.

По информации из СМИ, компания Royal Pay Europe принадлежит россиянину Сергею Кондратенко, который основал ООО “Ройял Пей Юроп” в 2016 году, и уже в 2017 это юридическое лицо получило лицензию в Великобритании, а впоследствии было зарегистрировано и в Латвии.

Напомним, в августе 2022 года 25 тысяч граждан подписали петицию к президенту Зеленскому о запрете работы в Украине российской букмекерской компании 1xBet.

Президент тогда заявил, что регулированием азартных игр и лотерей в Украине занимаются Верховная Рада, Кабмин и Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей.

В соответствии с этим, Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю вместе с правоохранительными органами проработать этот вопрос.

Согласно информации международного волонтерского сообщества InformNapalm, оператор азартных игр 1xBet, работающий в России под брендом 1хСтавка, открыто поддерживает армию РФ и помогает ей финансово.