Связана с букмекером из РФ 1xBet: Зеленский ввел санкции против компании Royal Pay Europe
Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против компании, связанной с российским букмекером 1xBet.
Соответствующий указ №14/2023 был опубликован на сайте главы государства.
Санкции касаются компании Royal Pay Europe с юридическим адресом в Латвии.
— Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 января 2023 года. Контроль за выполнением решения возложить на секретаря СНБО, — говорится в указе.
Ограничения введены на пять лет.
Санкции предусматривают:
- Блокировку активов;
- Запрет на вывод капиталов за пределы Украины;
- Остановку выполнения финансовых и экономических обязательств;
- Запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества;
- Ограничение прав распоряжаться ценными бумагами.
По информации из СМИ, компания Royal Pay Europe принадлежит россиянину Сергею Кондратенко, который основал ООО “Ройял Пей Юроп” в 2016 году, и уже в 2017 это юридическое лицо получило лицензию в Великобритании, а впоследствии было зарегистрировано и в Латвии.
Напомним, в августе 2022 года 25 тысяч граждан подписали петицию к президенту Зеленскому о запрете работы в Украине российской букмекерской компании 1xBet.
Президент тогда заявил, что регулированием азартных игр и лотерей в Украине занимаются Верховная Рада, Кабмин и Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей.
В соответствии с этим, Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю вместе с правоохранительными органами проработать этот вопрос.
Согласно информации международного волонтерского сообщества InformNapalm, оператор азартных игр 1xBet, работающий в России под брендом 1хСтавка, открыто поддерживает армию РФ и помогает ей финансово.