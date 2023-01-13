Січень, 12 в 23:18

Президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти компанії, пов’язаної із російським букмекером 1xBet.

Відповідний указ №14/2023 був опублікований на сайті глави держави.

Санкції стосуються компанії Royal Pay Europe з юридичною адресою у Латвії.

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– Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 січня 2023 року. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря РНБО, — йдеться в указі.

Обмеження запроваджені на п’ять років.

Санкції передбачають:

Блокування активів;

Заборону на виведення капіталів за межі України;

Зупинку виконання фінансових та економічних зобов’язань;

Заборону на участь у приватизації та оренді державного майна;

Обмеження прав розпоряджатися цінними паперами.

За інформацією зі ЗМІ, компанія Royal Pay Europe належить росіянину Сергію Кондратенку, який заснував ТОВ “Ройял Пей Юроп” у 2016 році, і вже в 2017 ця юридична особа отримала ліцензію у Великій Британії, а згодом була зареєстрована й в Латвії.

Нагадаємо, у серпні 2022 року 25 тисяч громадян підписали петицію до президента Зеленського щодо заборони роботи в Україні російської букмекерської компанії 1xBet.

Президент тоді заявив, що регулюванням азартних ігор та лотерей в Україні займаються Верховна Рада, Кабмін і Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей.

Відповідно до цього, Володимир Зеленський доручив премʼєр-міністру Денису Шмигалю разом із правоохоронними органами опрацювати це питання.

Згідно з інформацією міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, оператор азартних ігор 1xBet, який працює в Росії під брендом 1хСтавка, відкрито підтримує армію Російської Федерації та допомагає їй фінансово.