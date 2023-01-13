Январь, 13 в 7:03

23 украинца, которые считались погибшими, – живы и находятся в российском плену.

Подтверждение этой информации уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец получил во время встречи с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой в Турции.

– Впервые российская сторона приехала с предложениями, которые мы обсуждали предварительно. Прорыва нет, но, по крайней мере, началась техническая работа. Обмениваемся списками, информацией. Относительно пропавших без вести работаем отдельно. Есть уже случаи, когда российская сторона подтвердила, что 23 из наших ребят, считавшихся погибшими, – живы. Это огромный позитив, – сообщил в эфире общенационального телемарафона Дмитрий Лубинец.

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Обсудили омбудсмены и вопросы гражданских, которые фактически с 2014 года находятся в плену в РФ, а также “пленников Кремля” (158 граждан Украины, большинство из которых – это представители крымскотатарского народа).

По словам Дмитрия Лубинца, это, вероятно, впервые российская сторона согласилась принять списки и, проработав их, предоставить информацию о том, где эти люди находятся и в каком состоянии.

Кроме того, стороны смогли обсудить разные варианты возвращения пленных.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 324-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Дмитрий Лубинец

Фото: Дмитрий Лубинец