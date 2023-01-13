Січень, 13 в 7:03

23 українці, які вважалися загиблими, – живі та перебувають у російському полоні.

Підтвердження цієї інформації уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець отримав під час зустрічі з омбудсменом РФ Тетяною Москальковою в Туреччині.

– Уперше російська сторона приїхала з пропозиціями, які попередньо ми обговорювали. Прориву немає, але принаймні почалась технічна робота. Обмінюємося списками, інформацією. Щодо зниклих безвісти працюємо окремо. Є вже випадки, коли російська сторона підтвердила, що 23 наших хлопці, які вважалися загиблими, – живі. Це величезний позитив, – повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону Дмитро Лубінець.

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Обговорили омбудсмени й питання цивільних, які фактично з 2014 року перебувають у полоні в РФ, а також “бранців Кремля” (158 громадян України, більшість із яких – це представники кримськотатарського народу).

За словами Дмитра Лубінця, це, певно, уперше російська сторона погодилася прийняти списки і, опрацювавши їх, надати інформацію про те, де ці люди перебувають та яких їхній стан.

Крім того, сторони змогли обговорили різні варіанти повернення полонених.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 324-ту добу.

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Джерело: Дмитро Лубінець

Фото: Дмитро Лубінець