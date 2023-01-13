Тяжелые бои в Соледаре и обстрелы Херсона Россией: что происходит на 324-й день войны (онлайн)

Украина вернула тела 54 погибших в Еленовке, продолжается ДНК-экспертиза.

Россияне продолжают наступать в Соледаре и пытаются окружить Бахмут, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Россия может готовить новую массированную атаку по Украине, заявила пресс-секретарь оперативного командования войск Юг Наталья Гуменюк.

Евросоюз хочет принять новый пакет санкций против России до февраля, но на пути может снова стать Венгрия.

Рада приняла закон, согласно которому статус участника боевых действий смогут получить добровольцы, а также урегулировала порядок прохождения военной службы иностранцами и лицами без гражданства.