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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Тяжелые бои в Соледаре и обстрелы Херсона Россией: что происходит на 324-й день войны (онлайн)

Тяжелые бои в Соледаре и обстрелы Херсона Россией: что происходит на 324-й день войны (онлайн)

Украина вернула тела 54 погибших в Еленовке, продолжается ДНК-экспертиза.

Россияне продолжают наступать в Соледаре и пытаются окружить Бахмут, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Россия может готовить новую массированную атаку по Украине, заявила пресс-секретарь оперативного командования войск Юг Наталья Гуменюк.

Евросоюз хочет принять новый пакет санкций против России до февраля, но на пути может снова стать Венгрия.

Рада приняла закон, согласно которому статус участника боевых действий смогут получить добровольцы, а также урегулировала порядок прохождения военной службы иностранцами и лицами без гражданства.

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01:11 - 13 января

В плену РФ находится 23 живых украинских защитника, которые ранее считались погибшими.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он сообщил об итогах переговоров в Турции с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой.

— Впервые российская сторона поехала с предложениями, которые предварительно мы обсуждали. Прорыва нет, но по крайней мере пошла техническая работа. Обмениваемся списками, информацией. По пропавшим без вести мы прорабатываем отдельно. Есть уже случаи, где наши граждане и герои, которые считались погибшими, российская сторона подтвердила живыми — 23 наших ребята. Это огромный позитив, — заявил омбудсмен.

По его словам, обсуждалась также тема гражданских заложников, которые фактически с 2014 года находятся в плену в РФ.

— У нас есть список людей, которые с 2014 года в плену, есть список пленников Кремля — 158 граждан Украины, большая часть из которых — это представители крымскотатарского народа, — сказал он.

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00:34 - 13 января

В ночь на 13 января в Херсоне прогремели взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

Власти города пока не комментировали информацию о взрывах.

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