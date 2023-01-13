Январь, 13 в 7:28

Аналитики Института изучения войны ISW заявили, что российские оккупанты, вероятно, захватили город Соледар, однако это не приведет к окружению Бахмута.

– Все доступные данные свидетельствуют о том, что украинские силы больше не поддерживают организованную оборону в Соледаре, – говорится в отчете ISW.

Однако в ISW отметили, что вероятный захват Соледара не является оперативно важным развитием ситуации, и это вряд ли означает быстрое окружение Бахмута.

В российском информационном пространстве преувеличивают значение Соледара, который в лучшем случае является “пирровой тактической победой России”, как считают эксперты.

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– Российские силы могут попытаться поддерживать высокий темп атак в районе Бахмута, но эти усилия не приведут к оперативно-значимым результатам, поскольку они потеряли боевую силу и накопили истощенность, – сообщили аналитики.

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Фото: Maxar Technologies