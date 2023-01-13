У РФ перебільшують значення Соледару – ISW

Січень, 13 в 7:28

Аналітики Інституту вивчення війни ISW заявили, що російські окупанти, ймовірно, захопили місто Соледар, однак це не призведе до оточення Бахмута.

– Усі доступні дані свідчать про те, що українські сили більше не підтримують організовану оборону в Соледарі, – йдеться у звіті ISW.

Проте у ISW зазначили, що ймовірне захоплення Соледару не є оперативно-важливим розвитком ситуації, і воно навряд чи означає швидке оточення Бахмута.

У російському інформаційному просторі перебільшують значення Соледару, який у кращому разі є “пірровою тактичною перемогою Росії”, як вважають експерти.

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– Російські сили можуть спробувати підтримувати високий темп атак у районі Бахмута, але ці зусилля не призведуть до оперативно-значущих результатів, оскільки вони втратили бойову силу і накопичили виснаженість, – повідомили аналітики.

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Фото: Maxar Technologies