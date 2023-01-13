США обещают как можно лучше отвечать на запросы по вооружению Украины

Январь, 13 в 6:54

США обещают удовлетворять потребности Украины в военной помощи.

Об этом сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби на брифинге.

Таким образом, Кирби прокомментировал возможное предоставление Украине танков Abrams.

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— Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь для безопасности… как можно лучше, отвечая потребностям украинцев, — отметил представитель США.

По словам Кирби, он не намерен опережать решение президента Джо Байдена.