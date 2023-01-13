США обещают как можно лучше отвечать на запросы по вооружению Украины
Фото: Getty Images
США обещают удовлетворять потребности Украины в военной помощи.
Об этом сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби на брифинге.
Таким образом, Кирби прокомментировал возможное предоставление Украине танков Abrams.
Сейчас смотрят
— Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь для безопасности… как можно лучше, отвечая потребностям украинцев, — отметил представитель США.
По словам Кирби, он не намерен опережать решение президента Джо Байдена.