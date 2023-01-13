Украина получит от Италии батарею ЗРК SAMP/T – СМИ

Январь, 13 в 20:00

Итальянское правительство одобрило передачу Украине батареи зенитно-ракетного комплекса SAMP/T. Отмечается, что эти ЗРК способны сбивать даже баллистические ракеты.

Издание RID пишет, что “зеленый свет” в этом вопросе дали за последние 2-3 дня по указанию премьер-министра Джорджии Мэлони.

Этот вопрос оставался открытым из-за нежелания Минобороны и военных Италии, поскольку на вооружении страны только пять таких батарей, одна из которых развернута в Кувейте в рамках операции Inherent Resolve.

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Сообщается, что ускорить решение о передаче батареи помогло давление со стороны Вашингтона.

– Схема, по которой должна быть передана батарея, очень сложна, и в настоящее время детали конфиденциальны. По слухам, батарея будет состоять из “кусочков” итальянской системы и “кусочков” французской, – говорится в материале.

Отметим, что батарея ЗРК SAMP/T основана на перехватчике ASTER 30 Block 1 и является эффективной системой преимущественно против крылатых и противорадиолокационных ракет, больших беспилотников.

Также этот комплекс имеет ограниченный антибалистический потенциал (против ракет малой дальности).

Источник: RID