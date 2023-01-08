Могут войти системы ПВО SAMP-T: Италия анонсировала подготовку нового пакета помощи Украине
Италия готовит новый пакет помощи Украине и ведет переговоры с Францией о ПВО. На данный момент обсуждается отправка систем противовоздушной обороны совместного производства.
Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью Corriere della Sera.
— Шестой пакет военной помощи Украине еще на стадии обсуждения. Мы обсуждаем с французами моменты усовершенствования помощи с точки зрения отправки систем ПВО, основанных на совместных разработках между Римом и Парижем, — сказал министр.
Кроме того, Таяни с сожалением отметил, что “даже перемирие Путин заключил во внутренних целях и в одностороннем порядке”.
— Мы должны продолжать работать ради мира, но все эти признаки не дают нам быть оптимистами. Есть некоторые международные игроки, такие как Китай, Турция и Соединенные Штаты, которые могли бы изменить ситуацию на дипломатическом уровне, но реальных проявлений открытости с российской стороны пока нет, — сказал он.
Также глава МИД Италии заявил о постоянных контактах с Вашингтоном в вопросах помощи Украине.
Напомним, что в октябре президент Владимир Зеленский обратился в Италию и Францию с просьбой предоставить Украине ПВО SAMP-T.