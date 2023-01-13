Україна отримає від Італії батарею ЗРК SAMP/T – ЗМІ

Січень, 13 в 20:00

Італійський уряд схвалив передачу Україні батареї зенітно-ракетного комплексу SAMP/T. Зазначається, що ці ЗРК здатні збивати навіть балістичні ракети.

Видання RID пише, що “зелене світло” у цьому питанні дали за останні 2-3 дні за вказівкою прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні.

Це питання залишалось відкритим через небажання Міноборони та військових Італії, оскільки на озброєнні країни є тільки п’ять таких батарей, одна з яких розгорнута в Кувейті в рамках операції Inherent. Resolve.

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Повідомляється, що прискорити рішення про передачу батареї допоміг тиск з боку Вашингтону.

– Схема, за якою має бути передана батарея, дуже складна, і в даний час деталі конфіденційні. За чутками, батарея складатиметься зі “шматочків” італійської системи та “шматочків” французької системи, – йдеться у матеріалі.

Зазначимо, що батарея ЗРК SAMP/T заснована на перехоплювачі ASTER 30 Block 1 і є ефективною системою переважно проти крилатих і протирадіолокаційних ракет, великих безпілотників.

Також вона має обмежений антибалістичний потенціал (проти ракет малої дальності).

Джерело: RID